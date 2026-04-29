Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 29 апреля 2026

Москва приблизилась к метеорекорду почти вековой давности

Синоптик Леус: Москва может обновить снежный рекорд почти вековой давности
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва приблизилась к новому метеорекорду — в этот раз столица может побить рекорд, поставленный почти век назад. Об этом в своем Telegram-канале пишет главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Историю метеонаблюдений могут дополнить столичные сугробы: в среду, 29 апреля, может быть обновлен суточный рекорд высоты снежного покрова. По расчетам синоптика, к девяти часам утра показатель может превысить четыре сантиметра. Именно до такого уровня выросли сугробы 29 апреля 1931 года. Таким образом, в городе может быть обновлен суточный рекорд 95-летней давности.

Снежный рекорд Москва ставит второй день подряд. После мощных снегопадов в мегаполисе намело до 13 сантиметров снега — такой показатель зафиксировали осадкомеры на опорной столичной метеостанции ВДНХ. В результате сугробы оказались на 3 сантиметра выше, чем в тот же день в 1971 году. В Подмосковье снежный покров достиг отметки 23 сантиметра, что больше соответствует началу третьей декады марта.

Несмотря на то, что, по словам метеорологов, такие снегопады под конец апреля вполне возможны и не являются аномалией, в последний раз снежный покров в это время формировался 35 лет назад, в 1991 году. Тогда его высота составила 5-9 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok