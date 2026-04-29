Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

Актриса Шеннон Элизабет заработала 1,2 миллиона долларов на OnlyFans за неделю

Актриса Шеннон Элизабет, известная по ролям в фильмах «Американский пирог» и «Очень страшное кино», заработала более 1,2 миллиона долларов за первые семь дней после регистрации аккаунта на платформе OnlyFans. Об этом генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман рассказал изданию Variety.

«Шеннон искренне любит общаться со своими поклонниками и отдавать им что‑то взамен. Теперь у нее появилась возможность делать это более прямым и значимым способом, чем когда‑либо», — заявил Бахман.

В начале нулевых годов Элизабет считалась одним из главных секс‑символов Голливуда.

