Известная 52-летняя актриса рассказала о причинах создания профиля на Onlyfans

Голливудская звезда Дениз Ричардс рассказала, почему создала профиль на OnlyFans. Ее слова приводит The Hollywood Gossip.

Известная по фильмам «Звездный десант» и «Дикость» 52-летняя актриса присоединилась к платформе в 2022 году, чтобы поддержать дочь Сэмми Шин, которая начала публиковать там контент. Однако с тех пор Ричардс обнаружила и другие плюсы в работе с OnlyFans.

По ее словам, общение с поклонниками на платформе напоминает фансайты, которые существовали до появления соцсетей. Кроме того, эти диалоги не становятся предметом обсуждения в СМИ в отличие от того, что происходит в X (бывший Twitter). Ричардс призналась, что публикует фотографии в белье, бикини, а иногда показывает грудь и ягодицы. Ей нравится, что и в зрелом возрасте она может найти аудиторию, которая оценит ее красоту.

Актриса не видит в этом ничего странного или предосудительного, потому что ее обнаженные фотографии — настоящие и фальшивые — можно найти, просто введя запрос в поисковик. Ричардс также сказала, что ее хобби поддерживает муж, Аарон Пфайперс. По ее словам, иногда он сам фотографирует ее или дает советы о том, какой контент понравится подписчикам. Ричардс говорит, что муж «знает, что нравится парням».

Ранее сообщалось, что 62-летняя супермодель Кэрол Альт завела профиль на платформе OnlyFans по совету Дениз Ричардс. По словам Альт, ее основной мотивацией стало то, что после 44 лет работы моделью она не владеет ни одним из своих снимков, которые публиковались на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Vogue.