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02:10, 14 марта 2024Из жизни

62-летняя супермодель ушла на OnlyFans по совету 52-летней актрисы

Дениз Ричардс

Дениз Ричардс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

62-летняя супермодель Кэрол Альт завела профиль на платформе OnlyFans по совету актрисы Дениз Ричардс. Об этом пишет The Daly Beast.

Кэрол Альт рассказала, что ее коллега по сериалу «Бумажная империя», 52-летняя актриса Дениз Ричардс, убедила ее начать создавать эротический контент. По словам Альт, ее основной мотивацией стало то, что после 44 лет работы моделью она не владеет ни одним из своих снимков, которые публиковались на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Vogue.

«Я не хочу, чтобы меня определяли чужие образы [меня]. Я хочу сама решать, кто я такая и как выгляжу», — сказала она журналистам. Альт также добавила, что ее контент будет включать обнаженные снимки, но они будут «сделаны со вкусом». «Я не знаю ни одной модели, которая бы не снялась обнаженной. Мне бы хотелось, чтобы люди знали, как я выгляжу сегодня… Возраст не определяет меня. Женщины прекрасны в любом возрасте. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя сильными и свободными», — прокомментировала свое решение модель.

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Сама Дениз Ричардс и ее 19-летняя дочь Сами Шин тоже создают контент на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что знаменитый британский киноактер Джеймс Макэвой разбил колено и был искусан на съемках нового фильма. Он получил травмы во время сцены, в которой они с коллегами изображали оргию.

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      Алиса Дмитриева
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