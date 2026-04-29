13:31, 29 апреля 2026Силовые структуры

Трехкратный чемпион мира и чемпион Европы предстанут перед российским судом

Российские спортсмены предстанут перед судом по делу о мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Репилов

Роман Репилов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Красноярском крае предстанут перед судом трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, вице-чемпион Европы 2015 года Александр Перетягин, мастер спорта СССР по санному спорту Петр Долгих, а также заслуженный тренер России по этому виду спорта Александр Осипенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, спортсмены обвиняются в мошенничестве при поставках оборудования в спортивную школу города. По уголовному делу проходят два спортсмена, являющиеся жителями Московской области.

Ранее собщалось, что в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, возбудили новое дело — о получении взятки.

