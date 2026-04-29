Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 29 апреля 2026Мир

В МИД прокомментировали слова Мерца о территориальных уступках Украины

Захарова назвала незначительными слова Мерца о территориальных уступках Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Москва не считает значимыми слова европейских политиков о мирном урегулировании на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Киева, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что Германия и Евросоюз не являются сторонами переговорного процесса. «Любые заявления их руководства на этот счет не являются для нас значимыми», — сказала Захарова в ходе брифинга в Москве. Она подчеркнула, что только непосредственные участники переговоров могут влиять на ход обсуждения возможного урегулирования.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok