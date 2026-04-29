10:04, 29 апреля 2026

Внешность 42-летней звезды «Доктора Хауса» на видео с кинофестиваля взволновала фанатов

Мария Винар

Фото: Miikka Skaffari / Getty Images

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд посетила кинофестиваль в Сан-Франциско, Калифорния, США, и взволновала фанатов своей внешностью. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного сайта SFG.

42-летняя звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Киностудия» предстала на красной дорожке в белой футболке и с уложенными назад волосами. Кроме того, ее запечатлели с серыми тенями на глазах.

Поклонники пришли в замешательство от внешнего вида знаменитости. По их мнению, актриса сильно похудела. «"Оземпик" завладел этим миром», «Надеюсь, у нее все хорошо», «Она очень плохо выглядит. Мне так грустно за нее», «В Голливуде вообще есть еда?», «Что с ней случилось?» — обсуждали они.

Однако были и те пользователи сети, которые встали на защиту Уайлд и обвинили оператора в плохом ракурсе. «Мне как фотографу очень больно на это смотреть», «Определенно неправильный ракурс», «Надо бы уволить того, кто ее снимал», «Я видел ее в кафе, и она выглядит совершенно не так, как здесь», «Отберите у любителя камеру», — возмущались юзеры.

В сентябре прошлого года Оливия Уайлд случайно обнажила грудь перед фотографами.

