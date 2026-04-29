08:00, 29 апреля 2026

Милонов призвал признать треш-стримеров «людьми вне закона»

Депутат Милонов: Треш-стримеров нужно привлекать к уголовной ответственности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий назвал происходящее на таких трансляциях хулиганскими действиями в общественном пространстве.

Он также отметил, что треш-стримеры могут призывать зрителей к противоправным поступкам, поэтому их следует признать «людьми вне закона».

«Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше», — добавил Милонов.

С тем, что треш-стримеры опасны для россиян, согласилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что во время таких трансляций блогеры зачастую совершают опасные противоправные действия ради многомиллионных просмотров и заработка. «Это весьма опасная тенденция. (...) Остальные [пользователи] неосознанно вот просто могут то же самое пробовать», — заявила Останина.

Председатель комитета Госдумы также подчеркнула, что Роскомнадзору следует обратить обратить более пристальное внимание на контент треш-стримеров.

Треш-стримы — особый вид прямой трансляции в интернете, во время которой блогер или его жертва совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Так, например, во время таких стримов блогеры могут истязать себя или другого человека, употреблять запрещенные вещества или выполнять другие жестокие манипуляции по заказу зрителей.

Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сермисы, например, онлайн-казино, как это делают Mellstroy (Андрей Бурим) и VJLink (Кирилл Зырянов). Других спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», в котором участники совершают унизительные действия. Депутаты в беседе с «Лентой.ру» назвали неприемлемым спонсирование треш-стримеров со стороны легального бизнеса.

