Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

Politico: Премьер Португалии Монтенегру поддержал идею пригласить Путина на G20

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поддержал идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами, подчеркнув важность возобновления диалога с Москвой. Об этом сообщает издание Politico.

«Незаметное заявление Монтенегру в поддержку приглашения Дональдом Трампом Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что тогда португальский политик подчеркнул необходимость контактов с Россией для урегулирования затянувшихся конфликтов, в том числе на Украине. По информации издания, заявление Монтенегру о присутствии Путина на саммите G20 вызывает обеспокоенность в дипломатических кругах Европейского союза.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не вспомнили последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине, поскольку их внимание было отвлечено на ситуацию в Иране. Уточняется, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в основном работают над Ираном.