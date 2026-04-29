Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 29 апреля 2026

Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поддержал идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами, подчеркнув важность возобновления диалога с Москвой. Об этом сообщает издание Politico.

«Незаметное заявление Монтенегру в поддержку приглашения Дональдом Трампом Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что тогда португальский политик подчеркнул необходимость контактов с Россией для урегулирования затянувшихся конфликтов, в том числе на Украине. По информации издания, заявление Монтенегру о присутствии Путина на саммите G20 вызывает обеспокоенность в дипломатических кругах Европейского союза.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не вспомнили последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине, поскольку их внимание было отвлечено на ситуацию в Иране. Уточняется, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в основном работают над Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok