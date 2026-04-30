Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 30 апреля 2026Бывший СССР

Алиева объявили почетным гражданином города Ирпень
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявили почетным гражданином украинского города Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на сообщение городского совета.

«У нас как у общины долгая история дружбы и партнерства с азербайджанским народом и лично с президентом Алиевым», — сказано в сообщении.

Такой шаг объясняется тесными культурными и историческими связями с Азербайджаном. Отмечается, что в Ирпене есть парк, улица, лицей и музей, названные в честь матери азербайджанского лидера Зарифы Алиевой.

Ранее президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok