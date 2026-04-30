Алиева объявили почетным гражданином города Ирпень

Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявили почетным гражданином украинского города Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на сообщение городского совета.

«У нас как у общины долгая история дружбы и партнерства с азербайджанским народом и лично с президентом Алиевым», — сказано в сообщении.

Такой шаг объясняется тесными культурными и историческими связями с Азербайджаном. Отмечается, что в Ирпене есть парк, улица, лицей и музей, названные в честь матери азербайджанского лидера Зарифы Алиевой.

Ранее президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.