Популярная российская блогерша назвала извлеченный после ареста главный урок

Блогерша Кросс заявила, что после суда стала серьезно относиться к своим словам

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) раскрыла главный урок, который она вынесла после того, как суд арестовал ее и блогера Даву (настоящее имя — Давид Манукян) за съемки клипа посреди Нового Арбата в Москве. О нем Кросс рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись их разговора доступна на YouTube.

Кросс назвала ужасной глупостью их с Давой решение перекрыть Новый Арбат для съемок видео. Она заявила, что после ареста стала серьезно относиться к своим словам и поступкам.

«В тот момент я поняла, что я больше никогда не позволю себе хайповать на чем-то. Я буду долго, медленно, верно [развиваться] через творчество», — раскрыла блогерша вывод, к которому она пришла после пережитого.

Ранее сообщалось, что Кросс вышла замуж за хоккеиста Марка Рудаковского. Возлюбленный блогерши младше ее на 11 лет.

13 января 2019 года Кросс и Дава перекрыли проезжую часть на Новом Арбате ради съемок музыкального клипа. Позднее блогеров доставили в отдел полиции, против них составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Их арестовали на десять суток.