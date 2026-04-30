Поддержка вывода ВСУ из Донбасса среди украинцев выросла на 5 %

Все большее число украинцев высказывают поддержку выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика страны».

Согласно данным опроса, в марте против вывода украинских войск из Донбасса выступали 62 процента граждан, в то время как в апреле этот показатель снизился до 57 пунктов.

Отмечается, что на Украине становится все меньше людей, готовых терпеть конфликт столько, сколько потребуется, апреле этот показатель не достиг 50 процентов.

В начале апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже сегодня необходимо принять решение по выводу войск из Донбасса. Он подчеркнул, что такие действия остановят горячую фазу конфликта.