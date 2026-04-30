18:51, 30 апреля 2026Моя страна

Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

Представители народа бесермян спели Путину на площадке марафона «Знание. Первые»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Представительницы народа бесермян, проживающие в селе Юнда Балезинского района Удмуртии, спели президенту России Владимиру Путину «песню души», у которой нет перевода. Видеозапись публикует Telegram-канал «Вы слушали».

«Текст, мы его даже расшифровать не можем, потому что у каждого свой текст (...) и он здесь, в моменте рождается», — объяснила главе государства исполнительница композиции Надежда Сидорова. «Отрывок мелодии предков» она спела вместе с дочерью Златой. Обе представительницы малочисленного финно-угорского народа были в традиционных костюмах.

Женщина рассказала, что в их селе сохранилось около 12 мелодий крезей (напевов), которые передаются от старшего поколения к младшему. Тексты песен не несут смысловой нагрузки. Они представляют собой импровизацию, которая отражает состояние души человека.

Выступление Надежды Сидоровой и ее дочери состоялось в рамках встречи российского лидера с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые». На этом же мероприятии президент поговорил с экскурсоводом, сотрудником Сахалинского туристического информационного центра «ГоуСахалин» Андреем Кафканом и показал размер рогов у лосей на острове.

