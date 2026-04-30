Путин показал размер рогов у лосей на Сахалине

Путин показал размер рогов лосей Сахалина на площадке марафона «Знание. Первые»

Президент России Владимир Путин показал размер рогов у лосей на Сахалине на площадке просветительского марафона «Знание. Первые». Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали».

«Медведи огромные у вас. И лоси — у них такие, говорят, рожища», — отметил глава государства, показав длину рогов руками.

В ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России Путин поговорил с экскурсоводом, сотрудником Сахалинского туристического информационного центра «ГоуСахалин» Андреем Кафканом, передает РИА Новости. Тот пригласил президента на Сахалин.

Ранее на Сахалине косатки устроили импровизированное шоу для российских туристов и попали на видео.