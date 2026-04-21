18:00, 21 апреля 2026

Импровизированное шоу косаток для туристов на Сахалине попало на видео

На Сахалине косатки устроили шоу для туристов и попали на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На Сахалине косатки устроили импровизированное шоу для российских туристов и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

На записи, сделанной возле маяка Анива, видно, как животные красиво ныряют в воду, всплывают обратно и запускают фонтаны, вызывая восторг у очевидцев.

Ранее в Новороссийске спасатели-добровольцы выходили обессиленного дельфина-азовку, или морскую свинью, который прибился к берегу в критическом состоянии. Самца, найденного в городской бухте на черноморском побережье, назвали Апрель.

