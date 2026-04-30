Россиянам назвали даты отдыха на новогодних праздниках в 2027 году

Минтруд: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней

На новогодние праздники в 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтруд.

Согласно проекту ведомства, праздничные выходные продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.

Как пояснил министра труда и социальной защиты России Антон Котяков, благодаря переносу выходных, в 2027 году россияне пять раз будут отдыхать по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. «Будут и четырехдневные выходные - с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Ранее в России вновь предложили объединить майские праздники за счет перераспределения новогодних выходных. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, россияне могли бы отдыхать с 1 по 9 мая, если сократить праздничные дни на Новый год до 7 января.

Комментируя эту идею в разговоре с «Лентой.ру», глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что правительство России устанавливает производственный календарь с оптимальным соотношением времени труда и отдыха. Он почеркнул, что дискуссия о переносе новогодних выходных на майские праздники идет давно. По его словам, ближе к Новому году все хотят продолжительные зимние каникулы, а ближе к маю — весенние.