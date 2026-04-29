Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложение объединить майские праздники

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Правительство России накануне каждого календарного года своим решением о праздничных днях устанавливает производственный календарь с оптимальным соотношением времени труда и отдыха, при котором введение дополнительных выходных становится нагрузкой для экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Он пояснил, что такой порядок с большой вероятностью будет интереснее для россиян.

Депутат отметил, что в этом году так совпало, что выходными стали 1, 2, 3 мая, дальше идет полноценная рабочая неделя 5 дней, после чего продолжатся праздник и выходные 9, 10, 11 мая. Однако в прошлом году конфигурация была другая, поэтому предложение перенести новогодние праздники на майские дни поддержано не было, дополнил он. При этом, продолжил депутат, дополнительные праздничные дни — это нагрузка на бюджет, экономику и бизнес.

«Взять с Нового года, перенести на майские праздники — это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю — хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно. Сделать дополнительные выходные в современных условиях, это, я считаю, невозможно», — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что та конструкция, которая есть на сегодня, с учетом того, что законодательные предложения не находили поддержки, сохраняется. На данный момент каких-либо законодательных инициатив, которые бы могли скорректировать в этой части Трудового кодекса, в комитете нет, также отметил Нилов.

Ранее в Госдуме назвали причину коротких майских праздников в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

    Российский боец СВО рассказал о выставленной ВСУ за его голову цене в 800 тысяч долларов

    «АвтоВАЗ» потратит более полумиллиарда рублей на модернизацию

    В России слесарь разбогател на 56 миллионов рублей благодаря пауку

    ЕС раскрыл детали выделения кредита Украине

    В России американца приговорили к 13 годам колонии

    Из бюджета российского региона сотрудник мэрии похитил 20 миллионов рублей

    Российскую школьницу нашли на козырьке подъезда многоэтажки без признаков жизни

    Мужчина показал на видео обстоятельства расправы над российской школьницей

    Эксперт объяснил порядок получения компенсации за упавшее на машину без каско дерево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok