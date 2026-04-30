VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов

VK Tech представил VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов

Российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса VK Tech представил платформу VK AI Space. Она предназначена для разработки и запуска ИИ-агентов, мультиагентных систем и цифровых сотрудников, работающих в защищенном контуре внутри ИТ-ландшафта компании. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что в основу платформы легли большие языковые модели, в том числе обученные на российских данных собственные разработки VK, популярные опенсорсные модели, а также набор ML-моделей для широкого спектра задач. Данная комбинация закрывает сложные сквозные сценарии, в которых одно ИИ-решение опирается на несколько моделей сразу.

В VK AI Space есть готовая библиотека агентов под суммаризацию, перевод, корпоративный поиск по базам знаний, подготовку документов и протоколирование встреч. Ключевая особенность платформы — изолированный контур для каждого агента.

Компания заранее может выбирать, к каким системам и данным агент имеет доступ, что ему разрешено делать, а что нет. Агент получает задачу и уже сам планирует шаги, работает с корпоративными инструментами, адаптируется к новой информации. При этом, в случае принятия ошибочного решения, он не сможет выйти за границы отведенной ему зоны и навредить смежным системам. Компания будет видеть каждый его шаг и сможет проверить на ошибки.

«2026 год — переломный для агентного ИИ в корпоративном сегменте. К 2028 году, по оценке Gartner, 33 процента бизнес-софта будет содержать агентные возможности. При этом, по данным MIT, до 95 процентов корпоративных GenAI-пилотов не дают измеримой отдачи: компании опасаются делегировать автономному агенту реальные действия в ИТ-системах. Мы закрыли этот барьер изолированным контуром на уровне инфраструктуры и сквозной наблюдаемостью каждого шага. VK AI Space позволяет сокращать время от пилота до производственной эксплуатации и экономически эффективно масштабировать использование ИИ в организациях», — рассказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Полностью готовая к работе VK AI Space разворачивается на облачной платформе VK Cloud и поставляется как программно-аппаратный комплекс по подписке.

