Представлен обновленный Диск VK WorkSpace

15:55, 24 апреля 2026

VK Tech представил обновленный Диск VK WorkSpace
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса VK Tech представил обновленный Диск VK WorkSpace. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В облачной и серверной версиях диска реализованы новые возможности для повышения защищенности и восстановления корпоративных данных. Обновления позволяют компаниям отслеживать действия администраторов и быстро восстанавливать удаленную информацию.

Система прозрачно и понятно отображает действия администраторов, которые вошли от имени пользователя, что упрощает расследование инцидентов и обеспечивает соответствие корпоративным регламентам и стандартам.

Уточняется, что в Диске VK WorkSpace появилась корзина домена. Туда попадают файлы или папки, удаленные пользователем из общей папки. Время хранения в ней устанавливает администратор. В этот период он может восстановить папку со всем содержимым и правами доступа или удалить окончательно.

Кроме того, администраторам стал доступен расширенный поиск по всем общим папкам Диска. Если сотрудник потерял файл, администратор сможет найти его. Папки можно искать по названию, файлы — по названию, формату, автору, дате создания или изменения и размеру.

«Корпоративное хранилище используют от 80 до 93 процентов компаний — от малого бизнеса до крупных корпораций и госсектора (...) Мы постоянно расширяем набор инструментов контроля над данными и обеспечения прозрачности действий в Диске VK WorkSpace: так, мы сделали журнал аудита более подробным и внедрили новые возможности поиска по общим папкам», — рассказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Ранее стало известно о планах бизнеса наращивать инвестиции в ИИ и дата-офисы.

