Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Макрон положительно оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку британского короля Карла III, произнесенную на торжественном ужине во время государственного визита монарха в США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что король обыграл недавние слова Трампа о том, что без помощи Америки в Европе все говорили бы по-немецки и немного по-японски. Карл III подчеркнул: «Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски».

На эти слова Макрон написал в соцсети: «Это было бы шикарно».

