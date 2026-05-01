15:42, 1 мая 2026

Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку британского короля Карла III, произнесенную на торжественном ужине во время государственного визита монарха в США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что король обыграл недавние слова Трампа о том, что без помощи Америки в Европе все говорили бы по-немецки и немного по-японски. Карл III подчеркнул: «Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски».
На эти слова Макрон написал в соцсети: «Это было бы шикарно».

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 мая посетит Гюмри — второй по величине город Армении.

    Последние новости

    Зеленский объявил о реформе армии Украины

    Европейские женщины оказались страшнее мужчин

    Стало известно об ответе Ирана на предложения США по прекращению войны

    На Украине рассказали об обсуждении импичмента Зеленскому

    Глава Краснодарского края рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Туапсе

    Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

    В МИД прокомментировали суд в Канаде по делу ветерана СС Гунько

    Украинские коррупционеры хотели «свести Трампа с ума» кандидатом на пост посла в США

    Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

    Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

    Все новости
