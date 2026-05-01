21:13, 1 мая 2026Мир

Названо число погибших при разминировании Ирана бойцов КСИР

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: IRGC via Wana News Agency / Reuters

При разминировании территории Ирана погибли 14 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Tasnim.

Уточняется, что трагедия произошла в провинции Зенджан на северо-западе страны. Еще два бойца получили травмы.

Ранее США назначили награду за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. В американском ведомстве отметили, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), «которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру».

