Названо число погибших при разминировании Ирана бойцов КСИР

Tasnim: 14 бойцов КСИР погибли при разминировании территории Ирана

При разминировании территории Ирана погибли 14 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Tasnim.

Уточняется, что трагедия произошла в провинции Зенджан на северо-западе страны. Еще два бойца получили травмы.

Ранее США назначили награду за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. В американском ведомстве отметили, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), «которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру».