Россиянам рассказали о действиях при укусе клеща на природе

Врач Азизова посоветовала немедленно удалить присосавшегося клеща

Во время пикников на природе важно не забывать о клещах, которые через укус могут заразить человека болезнями, способными поражать нервную систему, суставы, сердце и другие органы. О том, что делать в случае укуса, РИА Новости рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

«Если клещ все-таки укусил, важно действовать без промедления. Чем быстрее он будет удален, тем ниже вероятность заражения», — пояснила специалист.

Она отметила, что лучше всего обратиться в травмпункт, однако в случае, если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно с помощью специального устройства или пинцета. Затем клеща необходимо сохранить, поместив в закрытую емкость с кусочком влажной ваты, и отдать в лабораторию для исследования.

Ранее американский инфекционист Томас Руссо перечислил признаки заражения опасными инфекциями после укуса клеща. По его словам , после укуса клеща нужно следить за своим состоянием в течение 30 дней.