11:33, 1 мая 2026Россия

ВСУ повредили несколько энергетических объектов в Запорожской области

Балицкий: Запорожская область оказалась частично обесточена после атаки ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запорожская область оказалась частично обесточена в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, обстрелы повредили несколько энергетических объектов. Сейчас энергетики работают над восстановлением электричества в населенных пунктах области. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее в Туапсе произошел пожар на территории морского терминала в результате атаки ВСУ. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

