2 мая 2026

Дмитриев: Мерца будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канцлера Германии Фридриха Мерца так и будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки или не уйдет в отставку. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста», — написал он.

2 мая стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

В немецком правительстве отметили, что решение американских властей вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о детском уровне принятия решений в Белом доме. Источник подчеркнул, что политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела.

    Последние новости

    Украина атаковала Россию дальнобойными ракетами

    Президент Финляндии придумал способ помощи Украине

    Российские военные нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины

    Мать девочки с желто-синим мячом на плакате рассказала о решении не пускать ее на матч

    Страна НАТО начала военные учения на границе с Россией

    Лев утащил маленькую девочку из дома и растерзал ее

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

    Кадыров рассказал об уничтожении чеченцами украинской ДРГ

    В России появился экономичный хэтчбек Changan

    Пытавшегося прорваться к российскому губернатору арестовали

    Все новости
