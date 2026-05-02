Дмитриев: Мерца будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки

Канцлера Германии Фридриха Мерца так и будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки или не уйдет в отставку. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста», — написал он.

2 мая стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

В немецком правительстве отметили, что решение американских властей вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о детском уровне принятия решений в Белом доме. Источник подчеркнул, что политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела.