19:58, 2 мая 2026

Главный католик Москвы ушел в отставку

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци ушел в отставку
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци, возглавлявший столичных католиков с 2007 года, ушел в отставку. Об этом сообщается в Telegram-канале церковной административной единицы.

Там же отмечается, что временно обязанности покинувшего пост будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный Папой Римским апостольским администратором.

Отставка Пецци произошла «по слабости здоровья». Помимо архиепархии Божией Матери в Москве он также с 2011 года возглавлял Конференцию католических епископов России. С этой должности он ушел в марте по истечении двух сроков председательства.

«Нового митрополита архиепархии должен назначить Папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», — прокомментировал агентству РИА Новости генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.

