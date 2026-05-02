Под Санкт-Петербургом нашли расчлененное тело

В районе карьера Мяглово в Ленинградской области нашли расчлененное тело

В Ленинградской области было найдено расчлененное тело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Расчлененное тело, расфасованное в несколько пакетов, нашли в Ленобласти — в районе карьера Мяглово. По предварительной информации, случайные туристы, гуляя по лесу, наткнулись на несколько пакетов — в одном из которых нашли отсеченные руки», — говорится в публикации.

На место были вызваны правоохранители. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине, его личность устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

