15:33, 9 апреля 2026

Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

На Ставрополье женщина расчленила мужа и перевезла части его тела на маршрутке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Невинномысске сотрудники полиции задержали 56-летнюю женщину, подозреваемую в расправе над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Расследование началось после того, как подростки нашли в камышах три пакета — внутри них были части тела человека. Полицейские приехали на место и вскоре установили личность погибшего. Им оказался 58-летний житель села Новая деревня. Силовикам показалось странным, что его жена не обратилась с заявлением об исчезновении, так что они отправились к ней домой. Там они обнаружили другие останки мужчины и орудие расправы.

Женщину задержали и возбудили в отношении нее дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас она находится под стражей.

Оказалось, что расправу женщина совершила 8 марта. В тот вечер супруги выпивали и поссорились. В ходе конфликта злоумышленница взяла нож и ударила им мужа в спину. Он упал и ударился об угол журнального стола. Заметив, что муж не подает признаков жизни, женщина расчленила тело, разложила по пакетам и вывезла в город на маршрутке.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении водителя каршеринга, которая наехала на инспектора ДПС во время оформления аварии.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
