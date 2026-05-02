08:17, 2 мая 2026

В России захотели создавать оружие на новых физических принципах

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может вести разработки в области создания систем вооружения на новых физических принципах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса», — пояснил эксперт.

Коротченко добавил, что гиперзвуковые технологии также позволяют создавать на их основе новые виды ракетного оружия различного класса. По его словам, в недавнем выступлении зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, по сути, было анонсировано возможное завершение испытаний и начало серийного производства ряда новых вооружений.

Аналитик подчеркнул, что фактор сдерживания потенциальных противников за счет наличия в арсенале России новых видов оружия является критически важным в нынешних условиях.

    Последние новости

    Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном. Американскому лидеру не поверили и заподозрили в уловке

    Пленный из ВСУ рассказал о приказе убить российского бойца

    Россия стала главным поставщиком нефти для одной страны

    В России захотели создавать оружие на новых физических принципах

    Пушилин рассказал о жестких методах мобилизации в ВСУ

    В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

    Названа причина для возможного запрета на приготовление шашлыков на территориях России

    Названо число уничтоженных в апреле станций Starlink ВСУ

    Хакеры перестали грабить российские банки

    В России резко ответили на заявление Карла III о подготовке к войне с Москвой

    Все новости
