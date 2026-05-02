В России захотели создавать оружие на новых физических принципах

Коротченко: В России могут создавать оружие на новых физических принципах

Россия может вести разработки в области создания систем вооружения на новых физических принципах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса», — пояснил эксперт.

Коротченко добавил, что гиперзвуковые технологии также позволяют создавать на их основе новые виды ракетного оружия различного класса. По его словам, в недавнем выступлении зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, по сути, было анонсировано возможное завершение испытаний и начало серийного производства ряда новых вооружений.

Аналитик подчеркнул, что фактор сдерживания потенциальных противников за счет наличия в арсенале России новых видов оружия является критически важным в нынешних условиях.