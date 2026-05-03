Мирошник: Махинации Зеленского и Миндича исчисляются сотнями миллионов долларов

Махинации фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Размах коррупционных махинаций "группы Миндича-Зеленского" исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета», — отметил дипломат.

По его словам, это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран «под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы».

Ранее сообщалось, что украинский депутат зачитал новые фрагменты записей разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Записи сделаны летом 2025 года. В них обсуждаются кадровые решения с руководством страны. В частности, Миндич просит Зеленского поговорить с министром энергетики Германом Галущенко, а последнему дает инструкции, как вести разговор с президентом и какую должность у него просить.