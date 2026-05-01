Бывший СССР
10:33, 1 мая 2026

Появились новые фрагменты записей разговоров «кошелька» Зеленского

Появились новые фрагменты разговоров Миндича, где обсуждаются кадровые решения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Миндич

Тимур Миндич.

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) зачитал новые фрагменты записей разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Записи сделаны летом 2025 года. В них обсуждаются кадровые решения с руководством страны. В частности, Миндич просит Зеленского поговорить с министром энергетики Германом Галущенко, а последнему дает инструкции, как вести разговор с президентом и какую должность у него просить.

Также Миндич на записях обсуждал назначения послов в США и Израиль и ситуацию в Одессе. А в разговоре с секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым — его назначение спецпредставителем президента для международных поездок.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

