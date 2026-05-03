Увеличение количества военных вертолетов США у Дубая увидели со спутника

На спутниковых снимках увидели вертолеты США на авиабазе Аль-Минхад у Дубая

Спутниковые снимки показали увеличение количества военных вертолетов и самолетов США на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Военно-воздушную технику увидели на авиабазе Аль-Минхад недалеко от Дубая. До этого были замечены подразделения Корпуса морской пехоты США, прибывшие на борту десантно-транспортных конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey.

Авторы канала заметили, что Аль-Минхад стала одной из основных точек назначения для вылетов армии США в ОАЭ. Так, на прошлой неделе ударный вертолет AH-64E Apache армии США вернулся на авиабазу после выполнения патрульного задания над Ормузским проливом.

В связи с этим эксперты предположили, что Аль-Минхад может стать стартовой площадкой для потенциального сухопутного вторжения США в Иран благодаря длинным взлетно-посадочным полосам и передовым логистическим объектам. На это, по мнению авторов канала, также указывает активное развертывание вертолетов Apache.

Ранее сообщалось, что Австралия перебросила на Ближний Восток подразделение специальной авиадесантной службы численностью 90 военнослужащих. Спецназ разместился на авиабазе Аль-Минхад.