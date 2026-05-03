Вероятность нападения России на Европу оценили

Аналитик Кошкович: Путин не собирается нападать на Европу

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович оценил вероятность нападения России на Европу. На эту тему он высказался на своей странице в социальной сети X.

Кошкович прокомментировал статью издания Financial Times, в которой говорится об обеспокоенности Европы в связи с предстоящими серьезными задержками поставок американского оружия Украине из-за истощения собственных запасов на фоне военной операции против Ирана.

Аналитик убежден, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на Европу. Более того, если российский лидер все же это сделает, то западные страны не смогут адекватно ответить на атаки со стороны Москвы, подчеркнул Кошкович.

Ранее стало известно, что США выведут американских военнослужащих из Германии. Такое заявление сделал Пентагон, объяснив свое решение низкой активностью европейских союзников.