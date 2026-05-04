Бывший СССР
10:41, 4 мая 2026

На Украине рассказали о тупике в переговорах с Россией

«РБК-Украина»: Переговоры с Россией по прекращению конфликта зашли в тупик
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Переговоры России с Украиной по прекращению конфликта фактически зашли в тупик из-за нежелания Киева вывести войска из Донбасса. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание «РБК-Украина».

«Но в итоге все уперлось в главную проблему, очевидную с самого начала, — территорию, а именно подконтрольную Украине часть Донбасса», — говорится в публикации.

В издании отметили, что неготовность Украины к компромиссам, вероятно, стала главной причиной отказа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от визита на Украину.

Ранее стало известно, что урегулирование украинского конфликта стало для президента США Дональда Трампа второстепенной задачей. Как заявил на условиях анонимности один из чиновников Белого дома, в администрации Трампа уже никто не помнит, когда в последний раз обсуждалась ситуация на Украине.

