08:35, 4 мая 2026Россия

Раскрыты последствия удара дронов по российскому региону

Гусев: Из-за атаки БПЛА повреждены 13 частных домов в Воронежской области
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя районами и одним городским округом.

По словам Гусева, в результате атаки никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений. В одном из районов были повреждены 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль.

Губернатор предупредил, что на территории области по-прежнему действует режим беспилотной опасности.

В ночь на понедельник, 4 мая, дроны также были перехвачены над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, под удар попали шесть районов: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский.

