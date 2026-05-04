Российский регион подвергся воздушной атаке

Россия
06:15, 4 мая 2026

Слюсарь: В Ростовской области сбито около 20 беспилотников
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 4 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попали шесть районов: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский. Всего было сбито около двадцати беспилотников. Информация о пострадавших и разрушения отсутствует.

Губернатор предупредил, что на территории области сохраняется опасность атаки беспилотников, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание на западе столицы. Инцидент произошел в районе Мосфильмовской улицы. В результате происшествия никто не пострадал.

