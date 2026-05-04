Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 4 мая 2026Россия

В российском городе заметили баннер к 9 Мая с ошибками

В Пыть-Яхе заметили баннер к 9 Мая с ошибками
Майя Назарова

Фото: Mark_KA / Shutterstock / Fotodom

В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе заметили баннер к 9 Мая с ошибками. Об этом стало известно Ura.ru.

Жители российского города увидели на здании детской школы искусств надпись «С Днем Попеды». Визуал провисел буквально несколько минут, однако его успели сфотографировать и отправить в связанный с коммунистами паблик, конфликтующий с администрацией.

В Пыть-Яхе это не первый случай ляпов в баннерах, связанных с Днем Победы. Так, в прошлом году подрядчик изготовил полотно для местной гимназии, на котором было сказано, что Великая Отечественная война якобы длилась с 1941 по 2025 годы. В администрации тогда уточнили, что в отношении подрядчика будет поставлен вопрос о применении штрафных санкций и прекращения сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попал под уголовную статью за граффити на баннерах к 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    ВСУ впервые запустили беспилотники на Москву из Киева

    В России нашли оригинальный способ снизить неравенство в доходах

    Предсказано мировое последствие конфликта в Иране

    Каллас озадачилась решением США по НАТО

    Братья Макаровы ответили на вопрос судьи о расправе и покушении

    Вооруженный «до зубов» Су-35С попал на фото

    Юрист напомнил о запрете высадки пассажиров таксистами в одном случае

    В российском городе заметили баннер к 9 Мая с ошибками

    Заболевшая раком прямой кишки 27-летняя женщина рассказала о симптомах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok