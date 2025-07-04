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13:32, 4 июля 2025Силовые структуры

Публичное признание возлюбленной в чувствах обернулось для россиянина уголовным делом

В Петербурге мужчина попал под статью за граффити на баннерах ко Дню Победы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, который разрисовал баннеры, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

На баннерах, установленных ко Дню Победы, мужчина написал «Я тебя люблю». Его удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения. Задержанный рассказал, что таким образом хотел признаться в чувствах своей 21-летней возлюбленной, а сам в этот момент был пьян.

Мужчину и его спутницу доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки сожгли копию Знамени Победы.

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