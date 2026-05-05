Неизвестный снаряд попал в грузовое судно Британии в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило в соцсети X, что в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в судно.
«Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении.
О последствиях инцидента неизвестно. Другие подробности случившегося не уточняются.
Ранее UKMTO проинформировало о сохраняющемся критическом уровне угрозы морской безопасности в Ормузском проливе. Как отмечается, морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности.