Неизвестный снаряд попал в грузовое судно Британии в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило в соцсети X, что в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в судно.

«Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении.

О последствиях инцидента неизвестно. Другие подробности случившегося не уточняются.

Ранее UKMTO проинформировало о сохраняющемся критическом уровне угрозы морской безопасности в Ормузском проливе. Как отмечается, морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности.