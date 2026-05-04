Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 4 мая 2026Мир

В Британии сделали тревожное заявление насчет ситуации в Ормузском проливе

В Ормузском проливе сохраняется критический уровень угрозы безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проинформировало о сохраняющемся критическом уровне угрозы морской безопасности в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

«Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим в связи с продолжающимися военными действиями в регионе», — сказано в заявлении.

Как отмечается, морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока), 4 мая. В свою очередь, СМИ написали, что операция под названием «Проект Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями.

Американские ВМС должны будут давать морякам сведения о наиболее безопасных морских маршрутах прохода через этот пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Названа главная причина низких пенсий в России

    Раскрыты последствия удара дронов по российскому региону

    Указу Трампа о выводе войск из Германии предрекли блокировку

    Россияне стали реже тратиться на ремонт одежды и увеличили расходы на продукты

    Врачи назвали первое действие при запоре

    В российском городе раскрыта схема хищения 40 тысяч евро через запуганную девушку

    Глава приграничного региона России решил продлить себе отпуск

    В Британии сделали тревожное заявление насчет ситуации в Ормузском проливе

    В приграничном с Россией регионе уничтожили отряд молодых националистов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok