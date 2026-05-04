В Британии сделали тревожное заявление насчет ситуации в Ормузском проливе

В Ормузском проливе сохраняется критический уровень угрозы безопасности

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проинформировало о сохраняющемся критическом уровне угрозы морской безопасности в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

«Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим в связи с продолжающимися военными действиями в регионе», — сказано в заявлении.

Как отмечается, морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока), 4 мая. В свою очередь, СМИ написали, что операция под названием «Проект Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями.

Американские ВМС должны будут давать морякам сведения о наиболее безопасных морских маршрутах прохода через этот пролив.