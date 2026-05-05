Эндокринолог пожаловалась на молодых мужчин с округлыми бедрами и грудью

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victoria Labadie / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Мария Белоярцева рассказала, что в последние годы многие молодые мужчины сталкиваются с дефицитом тестостерона, из-за чего у них появляются округлые бедра и грудь. В беседе с изданием UfaTime.ru она перечислила основные признаки недостатка этого гормона.

Основными признаками дефицита тестостерона врач назвала учащенное мочеиспускание, нарушение памяти и сна, повышенную потливость и перепады настроения. Доктор добавила, что некоторые симптомы недостатка этого гормона отражаются на внешности: у мужчины появляется избыточный вес и снижается количество мышечной массы, увеличиваются грудные железы и уменьшается оволосение лица.

«Никогда прежде я не видела на улицах такого количества мужчин с округлыми бедрами и грудью. При нормальных концентрациях тестостерона это невозможно в принципе», — пожаловалась эндокринолог.

Белоярцева отметила, что раньше критическое снижение уровня тестостерона затрагивало в основном мужчин старше 60-70 лет. Сейчас же, по словам доктора, мужчины сталкиваются с этой проблемой даже в молодом возрасте.

Ранее эндокринолог Изабела Карбаллал рассказала, что из-за употребления некоторых продуктов у мужчин может снизиться уровень тестостерона. По словам врача, эта проблема возникает у мужчин, которые придерживаются диеты, богатой ультрапереработанными продуктами, сладкими напитками, сахаром и некачественными жирами.

