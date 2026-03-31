Мужчин предупредили о снижающих уровень тестостерона продуктах

Врач Карбаллал предупредила мужчин о снижении уровня тестостерона из-за сахара

Эндокринолог Изабела Карбаллал предупредила мужчин, что из-за употребления некоторых продуктов у них может снизиться уровень тестостерона. Эту тему она затронула в разговоре с изданием Metropoles.

По словам врача, с низким уровнем тестостерона могут столкнуться мужчины, которые придерживаются диеты, богатой ультрапереработанными продуктами, сладкими напитками, сахаром и некачественными жирами.

Чтобы избежать этой проблемы, диетолог Каролин Ромейро призвала отдавать предпочтение фруктам, овощам, бобовым, цельному зерну, орехам, оливковому маслу, нежирному мясу и рыбе.

Специалистка посоветовала мужчинам отнестись к данной рекомендации серьезно. Она убеждена, что возникновения большинства гормональных проблем можно избежать благодаря здоровому питанию. «Самолечение, бесконтрольное использование тестостерона и следование экстремальным диетам могут представлять опасность для здоровья», — подчеркнула она.

