16:30, 31 марта 2026

Мужчин предупредили о снижающих уровень тестостерона продуктах

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Изабела Карбаллал предупредила мужчин, что из-за употребления некоторых продуктов у них может снизиться уровень тестостерона. Эту тему она затронула в разговоре с изданием Metropoles.

По словам врача, с низким уровнем тестостерона могут столкнуться мужчины, которые придерживаются диеты, богатой ультрапереработанными продуктами, сладкими напитками, сахаром и некачественными жирами.

Чтобы избежать этой проблемы, диетолог Каролин Ромейро призвала отдавать предпочтение фруктам, овощам, бобовым, цельному зерну, орехам, оливковому маслу, нежирному мясу и рыбе.

Специалистка посоветовала мужчинам отнестись к данной рекомендации серьезно. Она убеждена, что возникновения большинства гормональных проблем можно избежать благодаря здоровому питанию. «Самолечение, бесконтрольное использование тестостерона и следование экстремальным диетам могут представлять опасность для здоровья», — подчеркнула она.

Ранее уролог Дмитрий Журавский рассказал, как распознать перелом пениса. По его словам, симптомами могут быть появление выраженного отека и гематомы.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
