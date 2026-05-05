РИА Новости: Договор об объединении Германии составили в ущерб ГДР

Экс-сотрудник государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР) в беседе с РИА Новости заявил, что договор об объединении Германии изначально был невыгоден Восточной Германии.

Собеседник агентства объяснил это слабой переговорной позицией ГДР и неопытностью ее переговорщиков. Все опытные политики и экономические эксперты были отстранены от должностей по политическим мотивам.

Бывший чиновник также отметил, что слишком поспешное введение немецкой марки привело к фактической ревальвации марки ГДР на несколько сотен процентов. Это в свою очередь вызвало резкое удорожание продукции восточногерманских предприятий и потерю рынков сбыта для экономики, которая ранее была стабильной.

По его словам, западные конкуренты не были заинтересованы в переходном периоде для адаптации предприятий ГДР к рынку. «Их интерес состоял в том, чтобы аннексировать рынки восточногерманских компаний», — подчеркнул он. Приватизация 1990-х годов, добавил экс-чиновник, разрушила практически все крупные комбинаты ГДР: их дробили на множество мелких обществ, которые затем распродавались по отдельности.

Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР был подписан 18 мая 1990 года.