Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

Специалист Бойко: Жарить шашлык в период повышенной пожарной опасности запрещено

Жарить шашлык в период повышенной пожарной опасности запрещено в любых местах. Об этом россиянам напомнил специалист по пожарной безопасности Виталий Бойко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом, уточнил эксперт, готовить на открытом мангале при мощном ветре нельзя, даже если не действует специальный противопожарный режим.

«Все, что есть открытый огонь, — это и является опасностью. Если мы говорим, что открытый мангал и есть усиление ветра более десяти метров в секунду, то запрещено вообще жарить шашлыки даже без противопожарного режима. (...) При таком сильном ветре угольки могут разлететься на большое расстояние, и очаги могут возникнуть в других местах», — объяснил Бойко.

Ранее кандидат химических наук Андрей Дорохов предупредил, что дешевая жидкость для розжига может вызвать взрывы, поэтому экономить при ее покупке не стоит.