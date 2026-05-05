В «Ахмате» рассказали о новой роли «Бабы-яги» в армии России

Голливуд из «Ахмата»: Трофейные дроны «Баба-яга» доставляют провизию армии РФ

Трофейные тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» используются для доставки провизии российским бойцам на передовой. Об этом заявил боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Голливуд, передает РИА Новости.

По его словам, ранее бывшие украинскими дроны применяются таким образом на сумском направлении. Голливуд рассказал, что при благоприятных условиях за ночь российские военные могут выполнить 8-9 вылетов на «Бабе-яге».

«Используем гексакоптеры, которые затрофеили "в полях", пересобрали, и сейчас они работают на нас, а не на них. Рекорд был — 35 вылетов за четыре рабочих дня. Тогда похолодало как раз, полностью одели ребят на позициях», — уточнил собеседник агентства.

