11:15, 1 мая 2026Россия

Восемнадцатилетний морпех сбил дрон Shark за 200 тысяч долларов на первом задании

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Восемнадцатилетний морпех на первой боевой задаче сбил дрон ВСУ Shark на добропольском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий соединения морской пехоты действующей в составе группировки войск «Центр» с позывным Дрост.

В публикации отмечается, что молодой боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. Командир уточнил, что работа ведется расчетом по три человека.

Стоимость такого беспилотника, по словам Дроста, составляет порядка 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что дроны-перехватчики и лазерное оружие для борьбы с беспилотниками включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве.

