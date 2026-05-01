Восемнадцатилетний морпех сбил дрон Shark за 200 тысяч долларов на первом задании

Восемнадцатилетний морпех на первой боевой задаче сбил дрон ВСУ Shark на добропольском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий соединения морской пехоты действующей в составе группировки войск «Центр» с позывным Дрост.

В публикации отмечается, что молодой боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. Командир уточнил, что работа ведется расчетом по три человека.

Стоимость такого беспилотника, по словам Дроста, составляет порядка 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что дроны-перехватчики и лазерное оружие для борьбы с беспилотниками включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве.