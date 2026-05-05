Волейболистка объяснила победу в Кубке России жесткостью яиц

Волейболистка Бирюкова объяснила победу в Кубке России жесткостью яиц

Волейболистка «Заречья‑Одинцово» Ольга Бирюкова объяснила победу своей команды над «Уралочкой‑НТМК» в финале Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, титул забрал тот, кто грамотно рассчитал силы. «Оказался сильнее, терпеливее. У кого оказались, как бы глупо это ни звучало, яйца пожестче», — добавила Бирюкова.

Матч прошел в воскресенье, 3 мая. «Заречье‑Одинцово» одержало победу со счетом 3-2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19) и стало семикратным обладателем Кубка России по волейболу.

Бирюковой 31 год. Она является трехкратной чемпионкой России, с 2015 по 2018 год доигровщица выступала за сборную страны.

