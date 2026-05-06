Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 6 мая 2026Путешествия

«Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

«Аэрофлот» запретил сдавать в багаж пауэрбанки и заряжать их на борту
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: VADZIM SHUBICH / Shutterstock / Fotodom

«Аэрофлот» первым среди авиаперевозчиков России запретил сдавать в багаж пауэрбанки и заряжать их на борту. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

Теперь портативные зарядки на рейсах авиаперевозчика разрешается провозить только в ручной клади. При этом их нельзя помещать в сумки, которые затем будут размещены на багажных полках. Рекомендуется класть их в карманы спинок кресел или в ручную кладь под сиденья. Также один пассажир не может перевозить больше двух пауэрбанков.

«Пауэрбанки должны быть надежно защищены от короткого замыкания (размещение в оригинальной упаковке, изолирование клемм). Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт в час пассажирам провозить запрещено», — также сказано в сообщении.

Ранее в России предложили запретить пауэрбанки на борту самолетов. В направленном в Минтранс документе указано, что авиавласти должны обратить внимание на ситуацию с пауэрбанками, поскольку инциденты с ними часто повторяются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

    Макрон сделал заявление после разговора с президентом Ирана

    Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

    Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы военных лет

    Мужчина не выжил после удара головой о стеклянную дверь на курорте

    Медведь напал на человека возле школы

    Появились подробности о лечении пострадавших при ударах ВСУ по Чебоксарам

    Россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить

    Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

    Необычное небо цвета фуксии в Калининграде объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok