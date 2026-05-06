«Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

«Аэрофлот» запретил сдавать в багаж пауэрбанки и заряжать их на борту

«Аэрофлот» первым среди авиаперевозчиков России запретил сдавать в багаж пауэрбанки и заряжать их на борту. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

Теперь портативные зарядки на рейсах авиаперевозчика разрешается провозить только в ручной клади. При этом их нельзя помещать в сумки, которые затем будут размещены на багажных полках. Рекомендуется класть их в карманы спинок кресел или в ручную кладь под сиденья. Также один пассажир не может перевозить больше двух пауэрбанков.

«Пауэрбанки должны быть надежно защищены от короткого замыкания (размещение в оригинальной упаковке, изолирование клемм). Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт в час пассажирам провозить запрещено», — также сказано в сообщении.

Ранее в России предложили запретить пауэрбанки на борту самолетов. В направленном в Минтранс документе указано, что авиавласти должны обратить внимание на ситуацию с пауэрбанками, поскольку инциденты с ними часто повторяются.