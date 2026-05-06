Посол в ФРГ Нечаев: Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии

Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Берлин взял курс на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России. Он отметил, что это болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ, промышленное производство которой сокращается пять лет подряд.

Как указал дипломат, перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом. «Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы», — указал он на последствия.

Ранее Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период.