04:01, 6 мая 2026

Горящий мужчина протащил пенисом полицейскую машину на 40 метров

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Житель Великобритании ради борьбы с раком 40 метров тащил машину, которая была привязана к его пенису. Об этом сообщает The Sun.

Оригинальный рекорд установил 50-летний Джон Стивенсон из Линкольншира. В феврале он тянул машину, которая была привязана к его мошонке. Кроме того, он также тянул горящую машину. «Я уже тянул машину яичками, тянул горящую машину. А потом подумал, почему бы не объединить все это и тянуть машину пенисом», — рассказал британец.

В итоге 30 апреля он протащил на 40 метров французскую полицейскую машину, которая была тросом прикреплена к его пенису. Перед этим Стивенсон вылил себе на спину жидкость для зажигалок и поджег. «У меня там несколько царапин, но все на месте. Надеюсь, ничего страшного не случилось», — заявил он после рекорда.

Стивенсон также отметил, что многие считают его рекорды безумными, однако с их помощью он собирает деньги для организации, которая помогает мужчинам с раком простаты. Кроме того, он поддерживает общество, которое борется с буллингом в школах.

Ранее пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке в Австралии. Мужчине понадобилось на это около 12 часов.

