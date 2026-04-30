Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

В Австралии спортсмен поставил рекорд, проплыв по реке, кишащей крокодилами

35-летний британо-австралийский ультрамарафонец Энди Дональдсон поставил мировой рекорд, проплыв 55 километров по австралийской реке Орд, кишащей крокодилами. Об этом сообщает The Guardian.

Дональдсон плыл почти 12 часов в компании 5,5 тысячи пресноводных крокодилов. Рекорд едва не сорвался из-за 2,5-метровой ретилии, поджидавшей спортсмена на старте, но в итоге спортсмен смело начал заплыв и финишировал с результатом 11 часов 51 минута — почти на четыре с половиной часа улучшив предыдущий рекорд.

«Бонус в том, что у меня все конечности на месте», — сказал пловец на финише. Несмотря на полное отсутствие контактов с речными хищниками, заплыв стал тяжелейшим испытанием из-за палящего солнца, встречного ветра, участков полного штиля и пресной воды.

«Я чувствовал себя так, будто тащил на спине слона, — признался спортсмен журналистам. — Последние 10 километров были пыткой, а финальные пять метров, казалось, не закончатся никогда».

Его сопровождала команда поддержки, в составе которой была и Симона Блейзер — первая женщина, преодолевшая ту же дистанцию в 2024 году. Именно ее рекорд (16 часов 13 минут) и побил Дональдсон.

Всего на счету шотландца, переехавшего в Австралию в 2013 году, уже несколько мировых рекордов, включая заплыв вокруг Манхэттена (45 км), 170-километровый марафон в водах Бахрейна и одиночное пересечение пролива Кука в Новой Зеландии. Несмотря на титулы, именно этот заплыв пловец назвал лучшим в своей карьере.

Ранее в Австралии молодой человек выжил после нападения гребнистого крокодила, который является самой большой рептилией в мире. Нападение произошло 18 апреля в популярном у местных жителей и туристов кемпинге недалеко от города Брум.