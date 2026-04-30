11:09, 30 апреля 2026

Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

Антонина Черташ
Фото: Auscape / Universal Images Group via Getty Images

35-летний британо-австралийский ультрамарафонец Энди Дональдсон поставил мировой рекорд, проплыв 55 километров по австралийской реке Орд, кишащей крокодилами. Об этом сообщает The Guardian.

Дональдсон плыл почти 12 часов в компании 5,5 тысячи пресноводных крокодилов. Рекорд едва не сорвался из-за 2,5-метровой ретилии, поджидавшей спортсмена на старте, но в итоге спортсмен смело начал заплыв и финишировал с результатом 11 часов 51 минута — почти на четыре с половиной часа улучшив предыдущий рекорд.

«Бонус в том, что у меня все конечности на месте», — сказал пловец на финише. Несмотря на полное отсутствие контактов с речными хищниками, заплыв стал тяжелейшим испытанием из-за палящего солнца, встречного ветра, участков полного штиля и пресной воды.

Материалы по теме:
Пей до капли Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Пей до каплиПтицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
18 октября 2018
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

«Я чувствовал себя так, будто тащил на спине слона, — признался спортсмен журналистам. — Последние 10 километров были пыткой, а финальные пять метров, казалось, не закончатся никогда».

Его сопровождала команда поддержки, в составе которой была и Симона Блейзер — первая женщина, преодолевшая ту же дистанцию в 2024 году. Именно ее рекорд (16 часов 13 минут) и побил Дональдсон.

Всего на счету шотландца, переехавшего в Австралию в 2013 году, уже несколько мировых рекордов, включая заплыв вокруг Манхэттена (45 км), 170-километровый марафон в водах Бахрейна и одиночное пересечение пролива Кука в Новой Зеландии. Несмотря на титулы, именно этот заплыв пловец назвал лучшим в своей карьере.

Ранее в Австралии молодой человек выжил после нападения гребнистого крокодила, который является самой большой рептилией в мире. Нападение произошло 18 апреля в популярном у местных жителей и туристов кемпинге недалеко от города Брум.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Все новости
